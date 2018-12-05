{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Fox: в США уволили учительницу, рассказавшую ученикам, что Санта-Клауса не существует

Также педагог развеяла мифы о пасхальном кролике, зубной фее, летающих рождественских оленях, эльфах и лепреконах
© John Minchillo / AP Images for Macy’s

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Администрация школы в городе Монтвилл (штат Нью-Джерси) встала на защиту детских рождественских ожиданий, отстранив от работы учительницу, которая на занятиях с первоклассниками развенчала миф о существовании Санта-Клауса. Об этом в среду сообщил телеканал Fox News.

Во время урока педагог рассказала детям, что подарки под елку на самом деле кладут их родители. Более того, она развеяла мифы о пасхальном кролике, зубной фее, летающих рождественских оленях, эльфах и лепреконах. Примечательно, что преподавательница, имя которой не разглашается, не является постоянным сотрудником учебного заведения: она заменяла основную учительницу, которая не смогла провести урок.

Первоклассники серьезно восприняли откровения учительницы: некоторые, по сообщению телеканала, выходили с урока со слезами на глазах. В свою очередь родители детей возмутились "неразумным", по их словам, поведением педагога.

"Я сильно расстроена произошедшим, учитывая, что моя дочь верит в существование Санты", - сказала мать шестилетней девочки, присутствовавшей на школьных занятиях во время "разоблачения". Директор школы Майкл Радж назвал высказывания преподавательницы недопустимыми, поскольку они "разрушают все детские мечты и ожидания" накануне Рождества.

Теги
США
Молния
Путин наградил Добровольца России - 2018. Им стал Антон Коротченко
Читать полностью