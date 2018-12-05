МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал исполнить мечты пяти неизлечимо больных детей.

В среду президент посетил форум добровольцев России и осмотрел стенды благотворительных проектов.

Волонтеры рассказали президенту о проекте "Мечтай со мной", который исполняет желания неизлечимо больных детей. К стенду были прикреплены конверты с мечтами этих детей. Любой участник форума может выбрать конверт и исполнить одну мечту. Волонтеры предложили и президенту выбрать конверт. Путин собрал все пять оставшихся желаний и пообещал их исполнить.

В одном из пожеланий мальчик рассказал о своей мечте снять ролик о самолете ИЛ-96. Путин пообещал пригласить его в Москву и познакомить с летчиками специального летного отряда "Россия" и показать этот самолет.

Другого ребенка, который мечтает увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, президент намерен пригласить в Северную столицу и покатать на вертолете, если это позволят погодные условия. Он рассказал, что в четверг и на следующей неделе планирует посетить Петербург и в один из этих визитов исполнить мечту ребенка.

Девочке, которая мечтает увидеть мир кино изнутри, Путин пообещал устроить экскурсию по киностудии "Мосфильм" в сопровождении ее директора Карена Шахназарова и режиссера Никиты Михалкова. Еще для одной девочки президент организует визит на телеканал Russia today, чтобы она смогла взять интервью у интересного собеседника.

Президент был очень тронут мечтой мальчика, который хотел пожать ему руку.

"Очень трогательная вещь, неожиданная для меня", - сказал Путин и пообещал поговорить с врачами, чтобы пригласить ребенка в Москву на новогодние праздники, и исполнить его мечту.