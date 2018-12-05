Правительство Москвы утвердило новые тарифы ЖКХ на 2019 год

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Правительство столицы утвердило новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 января 2019 года, сообщила пресс-служба департамента экономической политики.

"Правительством Москвы приняты акты о пересмотре с 1 января 2019 года стоимости жилищных услуг, которые не менялись с 2017 года", - говорится в сообщении. Утвержден новый тариф за содержание жилого помещения, в среднем он вырастет на 1 руб. 90 копеек. Рост взноса на капремонт составит 1 руб. 19 копеек.

Отмечается, что плата за коммунальные услуги в 2019 году останется в рамках предельных параметров, которые были установлены правительством. Так, с 1 января увеличение составит 1,7%, с 1 июля платеж вырастет не более чем на 4,8%.

По данным пресс-службы, ставки платы за наем жилого помещения по-прежнему значительно отстают от базового уровня, рассчитанного от стоимости аренды в городе по федеральной методике. Так, льготный найм жилого помещения вырастет на 35 копеек, фактический найм - на 2 руб. 11 копеек, коммерческий найм - на 1 руб. 38 копеек, найм в жилфонде, который относится к бездотационным домам - на 2 руб. 82 копейки.

В пресс-службе напомнили, что цены и ставки на жилищные услуги в столице не пересматривались с 2017 года. Отмечается, что индексация, предусмотренная постановлением, обусловлена инфляцией, а также изменениями в налоговом законодательстве [с 1 января ставка НДС повышается до 20%]. "При этом важно, что средний рост стоимости жилищных услуг меньше, чем накопленная за этот период инфляция", - говорится в сообщении пресс-службы.

В сообщении отмечается, что тарифы в июле 2019 года пересматриваться не будут. В предстоящем году полностью сохранят действующую систему мер соцподдержки граждан по оплате жилищных и коммунальных услуг. В бюджете Москвы на цели соцподдержки граждан в части оплаты ЖКУ предусмотрено 46,6 млрд рублей.