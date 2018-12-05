ЦИК: идея памятника членам избиркома обсуждалась, но решения пока нет

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Решение по изготовлению памятника членам участковой избирательной комиссии не было принято, хотя такая идея обсуждалась. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ЦИК РФ.

"Идея обсуждалась, но никакого решения принято не было", - сказала собеседница агентства.

Ранее издание РБК опубликовало материал со ссылкой на письмо председателя одной из региональных избирательных комиссий, в котором сообщается о сборе средств на создание памятника. В документе, фото которого с замазанными выходными данными приводит издание, утверждается, что автором идеи памятника является член ЦИК Александр Кинев. Стоимость изготовления монумента составляет, согласно письму, 3,5 млн рублей. Чтобы собрать эту сумму, каждому региональному избиркому и каждому члену ЦИК рекомендуется перечислить по 35 тысяч рублей.

Кинев отказался прокомментировать ТАСС публикацию, сославшись на то, что ему надо сначала с ней ознакомиться.