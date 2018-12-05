Федор Конюхов отправится в кругосветное путешествие из Новой Зеландии

ТАСС, 6 декабря. Российский путешественник Федор Конюхов, которому 12 декабря исполнится 67 лет, в четверг отправится в кругосветное плавание на весельной лодке из новозеландского порта Данидин, путешествие продлится два года. Об этом ТАСС сообщил организатор экспедиции Оскар Конюхов.

Изначально старт путешествия был запланирован на 15 ноября, но откладывался из-за плохих погодных условий.

"Впервые за три недели ветер сменил направление с восточного на западный, попутный. Бухта, в которой мы находимся, имеет очень сильное приливное течение, и выходить нужно только с уходящей водой, с отливом. Первая ночь с четверга на пятницу будет сложной, лодка находится под берегом, рыбацкие суда, пассажирские лайнеры - все это добавляет напряжения для Федора. Чем дальше в океан, тем спокойнее", - сказал Оскар Конюхов, отметив, что задержка экспедиции скажется на времени прохождения маршрута, и путешествие, скорее всего, завершится позже намеченного.

Из Новой Зеландии Федор Конюхов отправится к мысу Горн (Чили), затем планирует добраться до мыса Люин в Австралии и к концу 2020 года доплыть до Новой Зеландии. Ранее путешественник заявил, что во время кругосветного плавания он должен будет совершать не менее 24 тысяч гребков в день, чтобы установить мировой рекорд.

За передвижением весельной лодки можно будет наблюдать в реальном времени благодаря спутниковому трекеру, который путешественник возьмет с собой на борт, добавил организатор экспедиции. Ссылка на трансляцию будет размещена на сайте Konyukhov.ru.

На данный момент путешественник совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику. Конюхов - первый россиянин, побывавший на семи высочайших вершинах шести частей света, а также на Южном и Северном полюсах.