Голубой бриллиант в платиновой оправе стал самым дорогим лотом аукциона в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Бриллиант насыщенного голубого цвета продан в среду на аукционе драгоценных камней и ювелирных изделий Cristie's в Нью-Йорке за $18,3 млн. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в пресс-службе аукционного дома. Первоначально этот яркий бриллиант в 8,08 карат в платиновой оправе оценивался в $13-18 млн.

Вторым по стоимости лотом аукциона стало ожерелье из платины и розового золота с редким розовым бриллиантом в 15,56 карат, оно было продано за $9,5 млн. Платиновое кольцо с особо крупным бриллиантом в 28,7 карат ушло за $2,05 млн, а бриллиант насыщенного желтого цвета в 8,09 карат в платиновом кольце, исполненном в стиле ар-деко - за $1,3 млн.

Как сообщили в аукционном доме, общая сумма, вырученная в ходе состоявшегося в среду аукциона редких драгоценностей, составила $69,2 млн.