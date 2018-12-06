{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Голубой бриллиант в платиновой оправе стал самым дорогим лотом аукциона в Нью-Йорке

Драгоценный камень продали за $18,3 млн, первоначально он оценивался в $13-18 млн

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Бриллиант насыщенного голубого цвета продан в среду на аукционе драгоценных камней и ювелирных изделий Cristie's в Нью-Йорке за $18,3 млн. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в пресс-службе аукционного дома. Первоначально этот яркий бриллиант в 8,08 карат в платиновой оправе оценивался в $13-18 млн.

На эту тему
Рекорды "лучших друзей девушек"

Вторым по стоимости лотом аукциона стало ожерелье из платины и розового золота с редким розовым бриллиантом в 15,56 карат, оно было продано за $9,5 млн. Платиновое кольцо с особо крупным бриллиантом в 28,7 карат ушло за $2,05 млн, а бриллиант насыщенного желтого цвета в 8,09 карат в платиновом кольце, исполненном в стиле ар-деко - за $1,3 млн.

Как сообщили в аукционном доме, общая сумма, вырученная в ходе состоявшегося в среду аукциона редких драгоценностей, составила $69,2 млн.

Более 100 млн рублей выделено муниципалитетам Приморья на очистку русел рек
Такие меры приняли для предотвращения паводковых ситуаций в регионе
Читать полностью