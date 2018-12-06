Русские американцы просят россиян помочь не допустить переименования крепости на Гавайях

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Русскоязычная диаспора США обратилась к проживающим в России соотечественникам с просьбой подписать петицию, направленную против переименования Русской Елизаветинской крепости на Гавайях. Как пояснила в четверг в беседе с ТАСС председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) США Елена Брэнсон, власти гавайского острова Кауаи намерены на следующей неделе принять решение о переименовании крепости из-за ухудшения российско-американских отношений и убрать из ее названия слово "Русская".

"Русская община на Гавайях и русско-американская диаспора в целом выступают категорически против решения о переименовании и призывают всех неравнодушных граждан поставить свою подпись под петицией, призванной не допустить это. Петиция инициирована КСОРС, который объединяет многочисленные организации русских американцев, и зарегистрирована на сайте change.org, - пояснила Елена Брэнсон. - В настоящее время ее подписали почти 1 тыс. человек, но мы нуждаемся в поддержке россиян, так как рассчитываем, что если против переименования выскажутся несколько тысяч человек, то это произведет положительный и сильный эффект на гавайцев, и имя крепости, представляющей собой символ присутствия России на Гавайях, останется неизменным".

Переписывание истории

"Небольшая, но активная инициативная группа по сохранению крепости, в которую входят несколько человек, проживающих в районе поселка Ваимеа, где находится крепость, а также руководство парковой службы штата и местного музея, намерена утвердить 14 декабря решение о ее переименовании. Между тем, Русская Елизаветинская крепость, построенная в 1817 году Российско-Американской компанией (РАК), представляла собой в то время символ дружбы с местными жителями и последним независимым королем острова по имени Каумуалиа, - напомнила Брэнсон. - В направленном нам этой группой письме было однозначно заявлено, что, учитывая нынешний характер русско-американских отношений и то, что Россия фактически представляет собой врага, в имени крепости ничто не должно напоминать о связях острова с российским государством, а потому слово "Русская" они убирают и добавляют слово "Паулаула" (Pa'ula'ula), что на гавайском языке означает "место"", - пояснила она. "Данная ситуация нас очень тревожит, поскольку переименование крепости будет означать переписывание истории и потерю частицы русского наследия в США", - подчеркнула глава КСОРС.

Русская Елизаветинская крепость была построена в 1816-1817 годах моряками РАК, которые часто останавливались на острове Кауаи на пути к калифорнийским берегам и Аляске. "В те времена островом правил король Каумуалиа, который сдружился с русскими и принял гражданство Российской империи, заявив даже о готовности включить в ее состав свои владения. Русские, которые останавливались на Кауаи, оказывали большую помощь местным жителям и лично королю, в том числе технологиями, медицинскими услугами, а также оплатили строительство крепости, названной Русской Елизаветинской в честь супруги Александра Первого", - напомнила Брэнсон. По ее словам, в те времена российско-американские отношения были очень дружественными и, чтобы не портить их, император отклонил просьбу короля о присоединении части Гавайев к России, считая, что эта земля находится в зоне влияния США.

"Однако в настоящее время, по сути, несколько человек, которые сами выдвинули идею и сами же ее намерены утвердить, не взирая на историю, факты и общее прошлое, намерены переписать историю. Они заявляют, что построена крепость была без участия русских, что она никому не нужна и может использоваться по их усмотрению", - с сожалением признала глава КСОРС. Брэнсон напомнила, что 200 лет назад вместе с Елизаветинской были построены еще две крепости - Александровская и крепость имени Барклая-де-Толли, однако последняя уже давно полностью уничтожена, от Александровской остались руины, а Елизаветинская, которая все еще представляет собой восьмиугольную постройку со стенами высотой от 2 м до 5 м, в настоящее время стала местом проживания бездомных. "Есть предположение, что внутри крепости была построена часовня, поскольку любая русская крепость всегда начиналась именно с нее", - добавила собеседник агентства.

Переименование уничтожит прошлое и будущее

"Мы хотели со своей стороны взять шефство над крепостью, которая является особо охраняемым объектом штата, и основать там информационный центр, провести раскопки, исследования и, по возможности, реконструкцию. Это - часть нашей совместной истории, общего прошлого, часть российской истории и нашего культурного наследия, которыми мы очень дорожим и которые могут исчезнуть вместе с прежним названием", - подчеркнула Елена Брэнсон. "Мы также понимаем, что в случае, если крепость переименуют и фактически вычеркнут все страницы российского присутствия на острове, то и судьба крепости останется под большим сомнением", - заключила глава КСОРС.

Она напомнила, что ровно год назад русские американцы совместно с местными властями, жителями острова Кауаи и представителями МИД РФ отметили 200-летие российского присутствия на архипелаге - в городе Ваимеа был поднят триколор, бело-сине-красный флаг компании РАК, основанной еще в 1799 году указом императора Павла Первого и осуществлявшей освоение территорий в Северной Америке, торговлю с отдельными ее регионами. Тогда же Русский центр в Нью-Йорке и Конгресс русских американцев при научном посредничестве Новосибирского госуниверситета архитектуры, дизайна и искусств провели исторический форум, посвященный этой дате. На территории крепости была проведена православная церковная служба. "Однако идея переименования, видимо, витала в воздухе еще до этих событий, а после них начала реализовываться ускоренными темпами", - отметила Брэнсон.