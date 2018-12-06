Московские аэропорты работают в штатном режиме несмотря на снегопад

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Представители столичных аэропортов заявили, что обрушившийся на Москву снегопад не оказал сильного влияния на работу, рейсы выполняются по расписанию.

Как отметили ТАСС в пресс-службе аэропорта Шереметьево, "воздушная гавань обеспечивает в стабильном режиме взлетно-посадочные операции". В целом вылеты выполняются по расписанию.

Видимость в районе Внуково составляет 2,2 тыс. метров, коэффициент сцепления - 0,37. "Аэропорт работает в штатном режиме, задержек и отмен из-за метеоусловий нет", - сказал ТАСС представитель аэропорта.

"Видимость в районе Домодедово достаточна для своевременного прилета и вылета рейсов - свыше 4 тыс. метров. Отмен и задержек рейсов по погодным условиям нет. В аэропорту обеспечен запас арктического дизельного топлива, которое рассчитано на эксплуатацию при температуре до -54 градусов по Цельсию", - подчеркнули в пресс-службе аэропорта.

Согласно данным "Яндекс.Расписания" на 11:00 мск, в Шереметьево отменено 5 рейсов и 7 задержано. В Домодедово 8 рейсов задержано, 5 отменено, во Внуково с задержками будет выполнено 11 рейсов, еще 1 отменен.