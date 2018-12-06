Госдума разрешила волонтерам участвовать в сохранении памятников культуры

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий волонтерам участвовать в отдельных видах работ по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия.

Сейчас к таким работам допускаются только организации и физические лица, прошедшие аттестацию и имеющие соответствующую лицензию.

При этом деятельность по сохранению памятников может сопровождаться работами, не требующими высокой квалификации, например, расчистка территории объекта. Поэтому предлагается разрешить волонтерам участвовать в восстановлении объектов культурного наследия под руководством опытного специалиста. Для этого, уверены законодатели, необходимо определить виды работ, к которым смогут привлекать добровольцев без специальных знаний.

"Особенности участия добровольцев в работах по сохранению объектов культурного наследия, включенных в реестр, или выявленных объектов культурного наследия, а также виды работ по сохранению объектов культурного наследия, в которых указанные лица могут участвовать, определяются правительством Российской Федерации", - уточняется в тексте документа.

Как поясняла ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова ("Единая Россия"), вводимые новеллы сделают работу добровольцев на таких объектах более понятной и защищенной, сопровождаемой определенными правилами: что могут делать волонтеры, а что - только лицензированные организации и аттестованные специалисты.

"В настоящее время волонтер, работая на проектах, направленных на сохранение исторического наследия нашей страны, старается выбирать те объекты, которые не являются объектами культурного наследия, дабы не нарушать законодательство. Поэтому, расширяя этот простор, мы даем легальную возможность нашим волонтерам работать еще и там", - сказала она.