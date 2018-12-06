Мособлизбирком начал проверку информации СМИ о якобы нарушениях на выборах губернатора

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Члены Мособлизбиркома начали проверку с участием председателей соответствующих территориальных и участковых избирательных комиссий после публикации в СМИ статьи о якобы фальсификации выборов губернатора Московской области, которые прошли 9 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Мособлизбиркома.

"По вопросу публикации на интернет-сайте "Новой газеты" 5 декабря материла "Возвращение "карусели" Избирательная комиссия Московской области сообщает: в целях выяснения и проверки всех обстоятельств, указанных в данном материале, Мособлизбиркомом принято решение о проведении проверки с участием председателей соответствующих территориальных и участковых избирательных комиссий", - говорится в сообщении.

О результатах проверки будет сообщено дополнительно, пояснили в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию о возможных нарушениях на выборах губернатора Московской области 9 сентября 2018 года, которая вышла в "Новой газете". По его словам, Кремль знаком с сообщениями СМИ о нарушениях на выборах, однако в таких случаях о подобных фактах в соответствующие органы должны сообщать наблюдатели.