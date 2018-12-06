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Москалькова просит прокуратуру проверить обоснованность ареста Пономарева

В среду Тверской суд назначил правозащитнику 25 суток административного ареста Пономареву за призыв к участию в несогласованной акции

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в прокуратуру Москвы с просьбой проверить обоснованность решения Тверского суда Москвы об административном аресте на 25 суток правозащитника Льва Пономарева.

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"Я обратилась к прокурору с просьбой проверить обоснованность решения суда в отношении Льва Пономарева", - сказала она в четверг ТАСС.

В среду Тверской суд Москвы назначил 25 суток административного ареста Пономареву за призыв к участию в несогласованной акции "За наших и ваших детей", которая прошла возле здания ФСБ России на Лубянке 28 октября. Акция проводилась в поддержку фигурантов дела "Нового величия" и дела "Сети". Суд признал Пономарева виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения акции).

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