Центр разведения леопардов в Сочи выпустит очередную группу в дикую природу через два года

МАЙКОП, 6 декабря. /ТАСС/. Очередную группу переднеазиатских леопардов, выращенных в Сочинском центре разведения леопардов, выпустят в дикую природу не ранее чем через два года, сообщил в четверг ТАСС директор Кавказского отделения WWF России Валерий Шмунк.

В дикой природе российского Кавказа сегодня обитают пять переднеазиатских леопардов. Двое из них - самцы Килли и Ахун - были выпущены в июле 2016 года на территорию Кавказского госзаповедника. Летом этого года в заповедник выпустили самца по кличке Артек, а в национальном парке "Алания" в Ирафском районе Северной Осетии впервые в этом регионе в дикую природу выпустили двух леопардов - самку по кличке Волна и самца по кличке Эльбрус.

"Потомство в центре разведения Сочинского нацпарка есть, это пять молодых зверей. Теоретически, если они сдадут экзамены на умение самостоятельно охотиться и избегать человека, то, не ранее, чем через два года состоится новый выпуск леопардов. Скорее всего, в 2021 году", - сказал директор Кавказского отделения WWF России.

Как рассказал Шмунк, одним из показателей готовности леопардов жить в естественной среде обитания является самостоятельность, которая у этих хищников наступает не ранее двух - трех лет. В промежутке между двумя и тремя годами их необходимо выпускать в дикую природу, иначе им будет очень трудно адаптироваться к жизни в природе. Главный критерий, которым будут руководствоваться специалисты при выборе кандидатов на выпуск, - разнополые животные не должны быть близкими родственниками. На этой ранней стадии формирования генетического ядра популяции очень важно, чтобы животные были максимально далекими с точки зрения родственных связей друг от друга, потому что от этого зависит генетическая устойчивость популяции в будущем.

О программе восстановления популяции леопарда

До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе и занимал практически все горные территории. Однако к 1950 годам его численность резко сократилась, во многих районах животное было полностью уничтожено по вине человека. В 2005 году специалистами WWF России и Российской академии наук была разработана программа восстановления популяции леопарда на Кавказе. В 2007 году ее утвердили на уровне правительства РФ, с 2009 года ее поддерживает президент России Владимир Путин. Выпущенные в дикую природу переднеазиатские леопарды, выращенные в Сочинском центре восстановления популяции леопардов, - это только первые шаги по созданию новой популяции: на Северном Кавказе должно быть не менее 50 леопардов.