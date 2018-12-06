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МИД РФ предлагает ввести сбор за выдачу электронной визы для борьбы с фейковыми заявками

Замдиректора Консульского департамента МИД РФ Алексей Климов заявил, что большой процент фейковых заявлений создает проблемы при проведении проверочных и оперативных мероприятий
Здание Министерства иностранных дел РФ Сергей Фадеичев/ТАСС
Здание Министерства иностранных дел РФ
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Введение консульского сбора при оформлении российской электронной визы поможет в борьбе с фейковыми заявлениями. Такое мнение выразил в четверг заместитель директора Консульского департамента МИД РФ Алексей Климов, выступая на круглом столе в Совете Федерации.

"Очень большой процент фейковых заявлений. Это для нас головная боль, - обратил внимание дипломат. - Предоставляются либо ложные данные, неправдоподобные фамилии, либо набор произвольных букв, цифр, фейковые фотографии. Наличие подобного информационного шума создает определенные проблемы при проведении компетентными органами проверочных и оперативных мероприятий".

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Климов считает, что с началом функционирования системы электронных виз в Калининграде фейковых заявлений станет больше. "Если такая нагрузка на нашу систему будет расти, то мы будем выходить с предложением о введении консульского сбора за выдачу электронных виз. Это является наиболее эффективным способом отрезать все фейковые заявления, - сказал заместитель главы департамента. - Деньги за баловство никто платить не будет".

По его словам, с августа 2017 года (когда заработала система оформления электронной визы) 56 тыс. заявителей разрешен въезд, 210 просителям отказано (фейковые заявки в это число не входят). "Отказы возникают либо по причине совершенно непонятно заполненного заявления, либо в связи с нахождением заявителя в списке лиц, которым закрыт въезд на территорию Российской Федерации", - отметил Климов. Он уточнил, что количество неправильно оформленных заявлений на визу, в том числе с использованием неправдоподобной информации, составляет 25% от общего числа.

Возможность получить электронную визу есть у граждан 18 стран. Пока система действует на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО), с 1 июля 2019 года начнет работать в особой экономической зоне Калининградской области.

Виза оформляется на специальном сайте и выдается на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания не более восьми суток в пределах региона РФ, в который осуществлен въезд. На территории ДФО расположено девять воздушных пунктов пропуска: Анадырь (Угольный), Благовещенск, Владивосток (Кневичи), Магадан (Сокол), Петропавловск-Камчатский (Елизово), Бухта Провидения, Хабаровск (Новый), Южно-Сахалинск (Хомутово), Якутск.

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