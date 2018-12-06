В Москве выживаемость недоношенных детей превысила 92%

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Выживаемость недоношенных детей в Москве выросла в два раза с 2012 года. Сейчас она достигает 92,6%, таких результатов удалось добиться благодаря созданию комплексной системы медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, сообщил ТАСС руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун в кулуарах XVII Ассамблеи "Здоровье Москвы".
"Мы уделяем повышенное внимание выхаживанию недоношенных детей, а также созданию условий для их дальнейшего полноценного развития. Перинатальные центры столицы за несколько лет были оснащены современным оборудованием и внедрили самые эффективные методики выхаживания и лечения недоношенных детей. Благодаря этому нам удалось с 2012 года в 2 раза увеличить показатель выживаемости таких новорожденных. В настоящее время выживают 92,6% недоношенных детей - это соответствует показателям ведущих зарубежных стран", - сказал он.
По словам главного неонатолога департамента здравоохранения Москвы Валерия Горева, в Москве создана неонатальная служба, "которая включает в себя единую информационную сеть кабинетов пренатальной диагностики, где врачи проводят обследования плода еще во время беременности". Также, по его словам, в системе столичного здравоохранения действуют четыре перинатальных центра, где возможен полный цикл выхаживания недоношенных детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела. "В ближайшем будущем планируется открытие пятого перинатального центра на западе Москвы в городской больнице №67 имени Ворохобова", - добавил Горев. Экстремально низкой массой тела считается вес ребенка от 500 грамм до одного килограмма, а очень низкой - от одного до полутора килограмм при рождении.
Перинатальные центры департамента здравоохранения Москвы сегодня расположены в городских клинических больницах имени Юдина, Мухина, Кончаловского.
XVII ассамблея "Здоровье Москвы" проходит 5-6 декабря в столичном "Экспоцентре". Ожидается, что ее участниками станут более трех тысяч специалистов в различных областях здравоохранения. Посетителям наглядно продемонстрируют достижения московской медицины, а также дадут возможность принять участие в предметном обсуждении актуальных вопросов отрасли в рамках более чем 80 секционных заседаний. Планируется, что на полях ассамблеи медики смогут пройти добровольное тестирование для получения статуса "Московский врач".