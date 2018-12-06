Центр инновационного творчества для детей, молодежи и бизнесменов открылся в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 6 декабря. /ТАСС/. Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) "Инженерная мастерская" в четверг открылся в Ульяновске. В нем будут заниматься не только школьники, но и молодежь в возрасте до 30 лет, а также смогут реализовывать свои проекты предприниматели, сообщила журналистам директор центра Анастасия Шлындова.

"Одним из направлений работы ЦМИТ будет работа с детьми. <…> Второе направление - это работа со взрослыми людьми. <…> Третье направление нашей деятельности - это работа с предпринимателями", - сказала она.

По словам руководителя, оборудование центра позволяет работать с разными материалами. В их числе дерево, пластик, стекло и некоторые необычные. "Например, шоколадом можно печатать на 3D-принтере и делать для кондитеров интересные вещи. Также можно печатать, например, жидким силиконом, и один из предполагаемых проектов - силиконовые ортопедические стельки для детей, которые будут сделаны по слепку ноги ребенка и напечатаны силиконом", - добавила она.

Шлындова уточнила, что ЦМИТ создан на базе действующего технического центра, где дети занимаются по направлениям робототехники, электроники, программируемой электроники, программирования. Предложение о создании центра поступило в Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области.

"Мы поддержали эту инициативу, правительство одобрило сумму в 1 млн 200 тыс. рублей. Кроме того, нам удалось убедить федеральный центр в целесообразности и необходимости создания такого учреждения в Ульяновской области, и мы смогли привлечь еще 3,5 млн рублей федеральных средств на реализацию этого проекта. Сам инвестор вкладывает порядка 30% средств", - рассказал журналистам глава министерства Рустем Давлятшин.

Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин уточнил журналистам, что главная задача, которую решают подобные центры - это профориентация на новые высокие технологии, применение знаний в реальном секторе экономики. "Ульяновская область - машиностроительный регион. Именно на это направление делается основной упор в развитии - это станкостроение, авиастроение, машиностроение, альтернативная энергетика, креативные индустрии. Именно в каждом из этих направлений мы формируем такие центры", - сказал он.