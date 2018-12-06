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Роспотребнадзор не выявил нарушений в больнице Саратова после жалобы на еду с червями

В ведомстве сообщили, что в продуктах не обнаружено следов амбарных вредителей

САРАТОВ, 6 декабря. /ТАСС/. Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора не выявили нарушений в пищеблоке Детской инфекционной больницы №5 в Саратове после жалобы на червей в еде медучреждения, сообщается в четверг на сайте ведомства.

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Ранее во "ВКонтакте" житель Саратова рассказал о том, что его ребенок лежит в больнице, где "еду все время подают с червями". Мужчина выложил фото, где рядом с тарелкой с едой лежит что-то похожее на червя. После этого в больнице провела проверку специальная комиссия, посторонние примеси и черви в продуктах отсутствовали.

"В ходе обследования установлено, что санитарно-техническое состояние пищеблока удовлетворительное. Поточность технологического процесса приготовления питания соблюдается", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "необходимые условия хранения продуктов соблюдаются <…>, следов амбарных вредителей в продуктах не обнаружено". Продуктов с истекшим сроком годности, недоброкачественной пищевой продукции также нет.

Отмечается, что специалисты опросили пациентов больницы, жалоб от них не поступило.

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