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В Госдуме предложили ввести ответственность СМИ за рекламу вредной еды

По мнению депутата от ЛДПР Сергея Натарова, это поможет воспитать в гражданах приверженность здоровому образу жизни
© Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Натаров (фракция ЛДПР) предложил ввести ответственность СМИ за рекламу вредной еды и пропаганду нездорового образа жизни. С такой инициативой он выступил в четверг на круглом столе в нижней палате парламента.

"Необходимо на законодательном уровне ужесточить меры наказания для СМИ, пропагандирующих порочный образ жизни", - сказал парламентарий. По его мнению, в СМИ появляется очень много рекламы некачественного питания и некачественных лекарств.

Натаров считает, что поправки могли бы быть внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях, закон о рекламе и закон о СМИ. По мнению депутата, предлагаемая мера поможет воспитать в гражданах приверженность здоровому образу жизни. С Натаровым согласился инициатор проведения круглого стола, член думского комитета по охране здоровья, академик РАН Николай Герасименко (фракция "Единая Россия"). "У нас телевидение как раз формирует нездоровый образ жизни", - сказал он.

Дискуссия на круглом столе была посвящена законодательному обеспечению "ответственности граждан за свое здоровье, мотивации страховых медицинских организаций и работодателей к сохранению здоровья граждан и работников в РФ". В обсуждении принимали участие представители профильных министерств и эксперты.

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