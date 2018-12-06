Архангельская область готова к форуму "Арктика - территория диалога"

АРХАНГЕЛЬСК, 6 декабря. /ТАСС/. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что регион готов к проведению V Международного арктического форума "Арктика - территория диалога", который пройдет 9-10 апреля в Архангельске. Это крупнейшая площадка для совместного обсуждения с зарубежными партнерами проблем и перспектив развития Арктического региона.

Как сообщает пресс-служба администрации области, в Москве под председательством вице-премьера РФ Юрия Трутнева прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению форума.

"Мы реализовываем все утвержденные планы по улучшению жилищной и транспортной инфраструктуры Архангельска согласно графикам и, в целом, готовы к проведению форума. Есть ряд технических вопросов, связанных с федеральными объектами, но мы двигаемся к их решению в самые короткие сроки, доклад принят. Договорились, что в декабре Юрий Петрович Трутнев приедет в Архангельск, чтобы посмотреть, как проходит подготовка к форуму и на месте обсудить следующие шаги", - приводит пресс-служба слова губернатора.

В аэропорту Архангельска выполнены работы по ремонту покрытий взлетно-посадочной полосы, завершено благоустройство привокзальной площади, зоны парковки. Благодаря расширению Ленинградского проспекта города до четырех полос время переезда между объектами форума будет значительно сокращено. Заасфальтировано 5000 кв. м. площади перед морским-речным вокзалом, проведены дорожно-ремонтные работы в районе Северного Арктического федерального университета, готовится к вводу общежитие САФУ на 228 номеров.

Продолжается подготовка областного театра драмы к проведению пленарного заседания. С учетом рекомендаций фонда "Росконгресс" составлен и реализуется план-график ремонтно-строительных работ по обустройству протокольной зоны.

Основная площадка

Как сообщила ТАСС в кулуарах форума "Арктика: Настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге ректор САФУ Елена Кудряшова, университет станет основной деловой площадкой форума "Арктика - территория диалога". "Университет определен основной площадкой для деловой программы форума, [в САФУ пройдут] открытие, первое пленарное заседание и заседания секционные, дискуссионные площадки, здесь будут представительства компаний, частично выставочные площади, а также работа средств массовой информации будут проходить на нашей площадке, мы готовимся все организовать на своей базе", - сказала Кудряшова.

Как пояснила собеседница агентства, ведутся ремонтные работы, подготовка подъездных путей, и работы по обеспечению безопасности на территории проведения деловой программы. "Вместе с Министерством науки и высшего образования РФ мы готовим экспозицию, которая будет рассказывать о том, что сейчас происходит в учреждениях науки и образования в плане исследований и подготовки специалистов в интересах российской Арктики", - отметила ректор.

САФУ также представит проекты, которые реализуются в рамках Национального арктического научно-образовательного консорциума (НАНОК). "Поскольку мы является лидерами НАНОК, то будут представлены совместные проекты, которые мы делаем с коллегами из других регионов и образовательные, и научно- исследовательские, а также конкурсы научно- исследовательских работ для студентов и молодых исследователей", - уточнила она.