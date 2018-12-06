Наместник Почаевской лавры попросил Порошенко содействовать прекращению давления на УПЦ

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Наместник Свято-Успенской Почаевской лавры, митрополит Почаевский Владимир направил письмо президенту Украины Петру Порошенко, в котором попросил главу государства содействовать прекращению давления органов власти на Украинскую православную церковь (УПЦ) и ее прихожан.

"Прошу вашего личного вмешательства в те события, которые происходят вокруг Украинской православной церкви, ее верующих, Почаевской лавры и ее насельников, чтобы прекратилось давление со стороны органов государственной власти и воцарились любовь и взаимопонимание", - говорится в тексте письма, которое опубликовано в четверг на сайте лавры.

Митрополит отметил, что после срыва встречи епископов УПЦ с Порошенко священнослужители лавры попали под пристальное внимание правоохранительных органов и других властных структур. "Если не сложилась наша встреча, то есть архиереев с вами, то ничего страшного. Если мы не можем чего-то достичь, видно, нет на то воли Божьей, и мы как христиане должны с этим смириться и положиться на промысел Божий в своих молитвах", - добавил он.

Наместник лавры 1 декабря уже сообщал, что представители власти начали оказывать различное давление на людей, которые сотрудничают со священниками Почаевской лавры. Также о запугивании со стороны официальных властей жаловался митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. Кроме того, он обращал внимание, что на УПЦ давят не только государство или другие нецерковные силы, но и Константинопольский патриархат.

Встреча Порошенко с архиереями УПЦ была запланирована на 13 ноября. Ее инициатором выступил сам президент, который ожидал прибытия священнослужителей в Украинский дом, однако туда пришли только три архиерея. Остальные приняли решение разговаривать с президентом на церковной территории и ждали его в Киев-Печерской лавре, где украинский лидер так и не появился.

В среду следователи Службы безопасности Украины вызвали на допрос 14 священников Ровенской епархии в рамках уголовных дел о государственной измене и разжигании религиозной розни. 30 ноября они проводили обыски у наместника Киево-Печерской лавры. 3 декабря сотрудники СБУ допросили сразу 20 священников Ровенской и Сарненской епархий УПЦ и провели обыски в Овручской епархии.