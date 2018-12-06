Центр по примирению сторон провел гуманитарную акцию в сирийской провинции Латакия

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Представители Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за прошедшие сутки провели гуманитарную акцию в провинции Латакия, передав партию продовольствия местным жителям. Об этом в четверг сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.
"За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Брамса провинции Латакия, в ходе которой выдано 500 продовольственных наборов", - сообщил он.
Соломатин также добавил, что в рамках реализации указа президента Сирии Башара Асада от 9 октября власти страны продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от прохождения военной службы. Уже амнистированы 15 245 человек.
Кроме этого руководитель Центра проинформировал о ходе восстановления в Сирии инфраструктурных объектов. "По состоянию на 5 декабря 2018 года [в Сирии] восстановлено 30 тыс. 799 жилых домов, 709 образовательных и 117 медицинских учреждений. Отремонтировано 926 км автомобильных дорог", - сказал Соломатин.