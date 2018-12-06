Власти Ингушетии прокомментировали доклад об "убийствах чести" в регионе

МАГАС, 6 декабря. /ТАСС/. Результаты расследования участников проекта "Правовая инициатива" об убийствах молодых женщин близкими родственниками "по мотивам чести" на Северном Кавказе, не имеет под собой никаких оснований, сообщил ТАСС советник главы Ингушетии Артем Перехрист.
Ранее СМИ сообщали, что "Правовая инициатива" опубликовала исследование, в котором говорится, что в 2012-2017 годах на Северном Кавказе ради восстановления репутации семьи якобы произошло 33 случая "убийств чести" за "неподобающее поведение", в том числе в Дагестане - 22, в Чечне - девять и в Ингушетии - два. В результате в общей сложности было умерщвлено 39 человек.
"На Северном Кавказе, в том числе в Ингушетии, нет пещерных людей. Любой, кто хочет это проверить, может приехать к нам. Здесь гостеприимные люди, которые покажут быт и традиции, расскажут о том, что регионы Северного Кавказа - это в первую очередь часть светского государства, в котором не приемлют нарушение прав человека. Этот доклад не имеет под собой никаких оснований", - сказал Перехрист.
По его словам, авторы доклада "просто хотели популярности". "Ингушетия - динамично развивающийся современный регион, здесь живут люди, которые гармонично сочетают прогрессивность и чтут традиции", - добавил собеседник агентства.