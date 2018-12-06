Путин в Кремле примет участие во вручении премии РГО и посетит прием ко Дню Героев

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу примет в Кремле участие в торжественной церемонии вручения премии Русского географического общества (РГО), попечительской совет которого он возглавляет. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Речь идет о престижной награде в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России. Премия была учреждена в 2014 году и присуждается раз в два года. "Глава государства вручит награду в одной из номинаций", - сообщили в пресс-службе Кремля.

В рамках церемонии пройдет также награждение победителей ежегодного фотоконкурса РГО "Самая красивая страна".

Как сообщили в РГО, всего в 2018 году на соискание премии Русского географического общества поступило более 540 заявок (на треть больше, чем на прежний конкурс) из 76 регионов страны и иностранных государств. Из них было выбрано по три финалиста в семи номинациях: "Лучший научный проект", "Лучший историко-культурный проект", "Лучшая экспедиция по России", "Лучший молодежный проект", "Лучший медиапроект", "Лучший образовательный проект в области географии" и "Лучший природоохранный проект". Победителей определило жюри во главе со спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым, в состав которого вошли также режиссеры Никита Михалков и Эмир Кустурица, космонавт Сергей Рязанский, академик РАН Валерий Тишков и другие.

Сумма премии составляет 500 тыс. рублей в каждой номинации.

Прием для героев

Кроме того, Путин в пятницу посетит ежегодный торжественный прием в Кремле в честь Дня Героев Отечества. На мероприятие приглашены около 250 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди них - Герои Советского Союза и Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.

Традиция ежегодных приемов в честь отмечаемого 9 декабря Дня Героев Отечества возрождена в 2013 году.