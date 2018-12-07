Китай с 2015 года вернул из-за границы свыше 4,8 тыс. беглых коррупционеров

ШАНХАЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Правоохранительным органам Китая с 2015 года удалось вернуть в страну свыше 4,8 тыс. подозреваемых в совершении экономических преступлений, которые скрывались от правосудия за границей. Об этом сообщил в пятницу шанхайский информационный портал "Пэнпай" со ссылкой на центральную координационную группу по борьбе с коррупцией Канцелярии по международному розыску скрывающихся лиц и украденных активов.
В марте 2015 года в Китае была развернута общенациональная кампания по возвращению в страну беглых коррупционеров, получившая кодовое название "Небесная сеть". За это время удалось вернуть в Китай из 120 стран и регионов мира 4883 подозреваемых (в том числе 995 бывших государственных служащих), а также 54 наиболее разыскиваемых лиц из "списка красной сотни" Интерпола. За годы кампании правоохранительным органам совместно с другими ведомствами были возвращены незаконно выведенные за рубеж активы на общую сумму 10,3 млрд юаней (около $1,5 млрд).
Кампания "Небесная сеть", являющаяся частью общего комплекса предпринимаемых руководством страны мер по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями, осуществляется Канцелярией по международному розыску скрывающихся лиц и украденных активов, в которую входят представители восьми ведомств и структур: Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины, Верховный народный суд, Верховная народная прокуратура, министерство иностранных дел, министерство общественной безопасности, министерство государственной безопасности, министерство юстиции и Народный банк Китая.
В настоящее время у Китая с 71 страной подписаны 54 договора об экстрадиции, а также 63 соглашения об оказании содействия в уголовном судопроизводстве.