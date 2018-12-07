Власти Магаданской области опровергли данные об отказе пенсионера от региональной доплаты

ТАСС, 7 декабря. Появившееся в социальных сетях заявление, в котором ветеран труда из Магаданской области якобы отказывается от ежемесячной региональной дополнительной выплаты к пенсии, в региональный социальный центр не поступало. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Магаданской области Александр Вяткин.

На этой неделе в соцсетях появилось фото написанного от руки документа, из которого следует, что пенсионер Владимир Попов просит не перечислять ему дополнительные 683 рубля 66 копеек в связи с тем, что такая сумма "унижает его человеческое достоинство". Денежные средства причитались мужчине в соответствии с региональным законом "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, проживающих на территории Магаданской области".

"Складывается непонятная ситуация. В социальных сетях письмо есть, в социальной службе его не получали", - сообщил собеседник агентства.

В правительстве региона рассказали, что губернатор области Сергей Носов проинформирован о случившемся, он взял ситуацию на контроль и поручил разобраться во всех обстоятельствах. В правительстве отметили, что в области проживает почти 10 тыс. ветеранов труда, но подобной ситуации никогда не возникало. "Из регионального бюджета на льготы ветеранам труда каждый год тратится более 350 млн рублей. Кроме денежных выплат колымчане, посвятившие свою жизнь работе в регионе, получают компенсацию за оплату жилищно-коммунальных услуг", - сказал Вяткин.

Помимо губернатора, ситуацию с Поповым взял на контроль и уполномоченный по правам человека в Магаданской области Олег Михайлюк. "Было проверено обращение данного гражданина [Попова] о том, что он написал заявление с отказом о дополнительной пенсии. Нет явных нарушений его прав, чтобы уполномоченный мог включиться в этот вопрос и начать выяснять причины. Но с нашей стороны вопрос не снят, информация все равно мониторится, в том числе публикации в интернете, но каких-то оснований, чтобы сейчас заниматься этим делом, пока не имеется", - сообщил ТАСС омбудсмен.

Комментариями министерства социальной защиты Магаданской области и регионального отделения Пенсионного Фонда РФ ТАСС пока не располагает.

Меры поддержки

Всего на территории Магаданской области проживает 9 721 ветеран труда, 46 367 пенсионеров. По информации, предоставленной в офисе уполномоченного по правам человека региона, жалобы, связанные с пенсионными начислениями, в этом году не поступали.

По информации магаданского отделения Пенсионного Фонда РФ, в следующем году размер прожиточного минимума для установления социальной доплаты в области утвержден в размере 15 460 рублей. Все неработающие пенсионеры, чей доход ниже этой величины, имеют право обратиться за доплатой. Таким образом, пенсионер, помимо причитающейся ему пенсии, может получать ежемесячную денежную выплату, дополнительное материальное обеспечение и ряд других региональных мер поддержки. Кроме того, ветераны труда Магаданской области могут получать компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также проезд на всех видах пассажирского транспорта.

Пенсия в Магаданской области выплачивается в большем размере, чем в большинстве регионов страны. Средняя пенсия в этом регионе, по данным Росстата за 2018 год, составляет 20666 рублей. Это связано с тем, что Магаданская область относится к числу субъектов с особыми условиями проживания. На все виды выплат в регионе действует повышающий коэффициент 1,7.