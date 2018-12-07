В Москве простились с Андреем Битовым

Президент Русского ПЕН-Центра писатель Евгений Попов назвал Битова одним из умнейших людей, уникальным писателем. "Он уникальный писатель был, такой же уникальный, как Ахмадулина. Неслучайно они дружили - Бэлла и Андрей", - сказал Попов. По его словам, Битов дружил очень избирательно, не был рубахой-парнем, ко всему относился "с легкой ухмылкой".

"81 год...Он прожил прекрасную жизнь, он все увидел, все написал, у него есть дети, внуки, правнуки. Он и водочки попил, и попутешествовал по всему миру", - добавил Попов. "Лучшей памятью о нем было бы пойти и почитать "Пушкинский дом" например", - сказал он.

Замглавы Роспечати Владимир Григорьев отметил, что Битов всегда многого желал России. "Ушла эпоха - это наверное о нем, - сказал Григорьев. - То, что ему удалось выразить, хватит на многие поколения. Это книги умные. Это совсем нелегкий жанр. Жанр, который будоражит мысль. Мы прощаемся с человеком, который будоражил мысли нескольких поколений".

Режиссер Сергей Соловьев назвал Битова подлинным классиком. "То, что написано, - это бесценный запас русскоязычного знания о белом свете, о мире и о нашем мире, в частности, - добавил он. - Его имя навсегда останется в истории русской культуры". Соловьев отметил, что было счастьем быть современником Битова, иметь возможность читать и понимать его.

После прощания состоится отпевание в московском храме и кремация, прах Битова перевезут для захоронения в Санкт-Петербург.