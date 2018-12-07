Ведущий "Умники и умницы" попросил Васильеву увеличить число часов по географии в школе

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Количество часов по географии в школе необходимо увеличить. Такое мнение высказал в пятницу на вручении премии Русского географического общества ведущий программы "Умники и умницы" Юрий Вяземский.

"Большая просьба к нашему министру просвещения - Ольга Юрьевна, дорогая, добавьте чуть-чуть больше часов по географии, ведь это наша жизнь", - сказал он.

В июне директор центра картографии и географии корпорации "Российский учебник", заместитель главного редактора журнала "География в школе" Лора Царева сообщила, что престиж географии в России сейчас довольно низок. По ее словам, ЕГЭ по этому предмету сдают лишь 2,5 % выпускников.