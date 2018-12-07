Владимир Бурматов возглавит экологический проект "Единой России"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов станет координатором партийного проекта "Единой России" "Чистая страна", посвященного экологическим проблемам. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в партии.

По словам собеседника агентства, кандидатура Бурматова в качестве руководителя партпроекта будет предложена на заседании президиума Генсовета партии, который состоится во второй день съезда "Единой России" 8 декабря.

"Будет выделено несколько направлений, работа по которым поможет решить последствия разрастания несанкционированных свалок, отсутствия качественной питьевой воды, загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий", - сказал источник.

Так, направление "Чистая вода" будет заниматься проблемами обеспечения граждан чистой водой. Согласно статистике, подчеркнул собеседник агентства, в России ежегодно почти 20 тыс. человек погибает от употребления загрязненной нефильтрованной питьевой воды. В рамках данного направления единороссы будут заниматься вопросами модернизации очистных сооружений, ликвидацией незаконных сбросов в водные объекты.

Другим вектором работы партпроекта станет реформа системы обращения с отходами. "Единая Россия" будет проводить аналитическую работу, которая поможет выявить самые проблемные точки в данной сфере, пояснил источник. Также в рамках экологического проекта "Единой России" будет выделено направление "Водные сокровища России". "Будет усилена охрана таких водных объектов, как Байкал, Ладожское и Онежское озера, рек Волга, Дон, Обь, Енисей, Амур, Урал, Печора", - уточнил собеседник агентства.

Еще одним направлением станет "Чистый воздух", актуальность которого, ранее обозначил президент РФ Владимир Путин, говоря о необходимости улучшения экологии в 12 наиболее проблемных с точки зрения экологии городах России - Норильске, Красноярске, Братске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижним Тагиле, Новокузнецке, Омске, Челябинске, Череповце и Чите, сообщил источник. Он отметил, что не менее актуальными являются и такие проблемы, как сохранение биоразнообразия и редких видов животных, противодействие браконьерству, незаконному экспорту и незаконной охоте. В рамках реализации нового партпроекта также будет осуществляться мониторинг ключевых показателей национального проекта "Экология".