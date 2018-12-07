Шойгу хочет отправиться исследовать английское судно, затонувшее в Финском заливе в XIX в.

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу планирует в следующем году принять участие в экспедиции по обследованию английского торгового судна, затонувшего в XIX веке в Финском заливе около острова Гогланд.

"Очень хочу поучаствовать в одной из экспедиций", - сказал Шойгу на вручении премий РГО в пятницу.

"Конечно, не хочется раскрывать всего, но когда ты понимаешь, что найдено английское судно с дорогим фарфором, почему мы должны стоять в стороне от всего этого? Столетний, между прочим" - пошутил он.

По данным РГО, английский кеч (один из видов торгового судна) был найден в 2017 году. Предположительно, судно шло из Англии и погибло между 1860-ми и 1880-ми годами при попытке в шторм бросить якорь. На верхней палубе кеча были найдены клети с посудой, в том числе фарфоровыми сервизами. Длина судна, лежащего на глубине 60 м, составляет 19 м, ширина - 6 м.

Как ожидается, работы, предполагающие в том числе проникновение в трюм, начнутся в 2019 году. Они станут самыми глубоководными археологическими работами в России.