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Кризис в Сирии

Центр по примирению сторон провел гуманитарную акцию в сирийской провинции Хама

Генерал-лейтенант Сергей Соломатин сообщил, что в ходе акции выдано 500 продовольственных наборов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Представители Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за прошедшие сутки провели гуманитарную акцию в провинции Хама. Они передали партию продовольствия местным жителям, сообщил журналистам в пятницу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

"За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Скальбия провинции Хама, в ходе которой выдано 500 продовольственных наборов", - сообщил он.

Соломатин также добавил, что в рамках реализации указа президента Сирии Башара Асада от 9 октября власти страны продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от прохождения военной службы. Уже амнистированы 15 402 человека.

Кроме этого руководитель Центра проинформировал о ходе восстановления в Сирии инфраструктурных объектов. "По состоянию на 6 декабря 2018 год [в Сирии] восстановлено 30 806 жилых домов, 709 образовательных и 117 медицинских учреждений. Отремонтировано 927 км автомобильных дорог", - сказал Соломатин.

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