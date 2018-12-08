Никита Михалков пригласил в театр девочку, мечтавшую увидеть мир закулисья

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков пригласил в театр девочку, чью мечту на форуме добровольцев России обещал исполнить президент РФ Владимир Путин. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе режиссера.

"У Никиты Сергеевича Михалкова сегодня вечером спектакль, - отметили в пресс-службе. - И он пригласил семью в закулисье и на спектакль после экскурсии на "Мосфильме". Мама девочки сказала, что они будут рады утром поехать на "Мосфильм", а вечером к Никите Сергеевичу в театр".

В пресс-службе уточнили, что показ спектакля пройдет в столичном Дворце культуры имени С. П. Горбунова. Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова покажет постановку "Метаморфозы-2: Жены артистов" - сценическую версию произведений Антона Чехова и Ивана Бунина.

5 декабря президент РФ Владимир Путин посетил форум добровольцев России и осмотрел стенды благотворительных проектов. Волонтеры рассказали главе государства о проекте "Мечтай со мной", который исполняет желания тяжело больных детей.

К стенду были прикреплены конверты с мечтами этих детей. Любой участник форума мог выбрать конверт и исполнить одну мечту. Волонтеры предложили и президенту выбрать конверт. Путин собрал все пять оставшихся конвертов с желаниями и пообещал их исполнить.

Ранее девочка вместе с семьей побывала на экскурсии по киностудии "Мосфильм" в сопровождении ее директора Карена Шахназарова.