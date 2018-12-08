Власти Москвы планируют восстановить конноспортивный комплекс "Битца"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин посетил в субботу конноспортивный комплекс "Битца" на юге Москвы. В ходе посещения комплекса мэр рассказал о планах по его восстановлению в течение ближайших пяти лет.

"Такой прекрасный конноспортивный комплекс, один из самых, наверное, крупнейший в Европе, по большому счету гордость олимпийского советского спорта. Сегодня он находится в таком сложном физическом, моральном состоянии", - сказал Собянин. "Сегодня с коллегами обсудим, я надеюсь, создадим программу и в течение пяти лет будем последовательно восстанавливать комплекс", - добавил мэр.

Сотрудники спортивной школы "Битца" Москомспорта спросили мэра, есть ли в планах властей города построить на территории конноспортивного комплекса торговый центр или жилой комплекс. "Мы вообще подбирали инвестора, чтобы не за бюджетные деньги восстанавливать этот комплекс. И приходили как раз к таким идеям - или торговый центр, или жилье построить", - ответил он, отметив, что все переговоры с инвесторами закончились ничем.

"Я категорически против, чтобы здесь какое-то жилье строилось", - подчеркнул мэр Москвы. "Решили сами восстанавливать комплекс. Так что никакого жилья, никакого торгового центра здесь не будет", - отметил Собянин.

Его также спросили, сможет ли конноспортивный комплекс в будущем принимать соревнования крупного международного уровня. "Вы видите, что сам по себе комплекс потенциально может принимать любого уровня соревнования. Собственно, раньше и принимал, но не в таком состоянии, в котором он сегодня находится", - рассказал мэр.

Он напомнил, что в прошлом году на текущий ремонт конноспортивного комплекса было выделено около 1 млрд рублей. "Но чем дальше мы занимаемся, видим, что этого недостаточно. Нужен комплексный подход: восстановить все здания, которые здесь есть, часть из них скорее всего даже придется снести и построить новые", - пояснил Собянин.

Как сообщила столичная мэрия, ремонт зданий комплекса начнется с конца марта - начала апреля 2019 года. "До конца года должны утвердить проектно-сметную документацию, которую затем направят на экспертизу на проведение здесь капремонта и перекладки коммуникаций, а уже с 2019 г. планируется начать ремонт зданий, связанных с конным хозяйством. Проводить его будут поэтапно", - говорится в сообщении.

Строители не могут начать ремонт раньше, потому что сотрудники спортивного комплекса не могут вывести лошадей в летние денники. "На работы в конюшне и манеже будет около семи месяцев - с апреля по октябрь. И очень важно уложиться в эти сроки до наступления холодов, к концу октября лошади заводятся в теплое помещение", - рассказала исполняющая обязанности директора ГБУ СШ "Битца" Москомспорта Татьяны Бибиковой. Уже к началу апреля на территории "Битцы" планируется построить 250 летних денников, куда и переведут лошадей на время ремонта.

Кроме того, на территории комплекса собираются создать прогулочно-парковую зону. Для всех желающих "Битца" также проводит разовые "катания на лошадке" и занятия с инструктором.

О "Битце"

Конноспортивный комплекс "Битца" расположен на Балаклавском проспекте, в районе Северное Чертаново. Он был построен к Олимпиаде-80.

По своим масштабам (47 га) комплекс является крупнейшей в Европе конноспортивной базой. В его составе: стадион с травяным покрытием для проведения соревнований по конкуру; два универсальных поля с песчаным покрытием; 10 учебно-тренировочных полей; три крытых манежа; пять зимних и три летних конюшни, а также ветеринарная клиника и спортивно-гостиничный комплекс со спортзалом, бассейном и стрелковым тиром.

В 2017 году конноспортивный комплекс "Битца" передали в оперативное управление спортивной школе "Битца", которая подчиняется Москомспорту.

В настоящее время в комплексе занимается конным спортом более 330 спортсменов.

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