"Ласточку" между Петрозаводском и Сортавалой планируют запустить в ближайшие два года

ТАСС, 8 декабря. Скоростной поезд "Ласточка", который свяжет популярные у туристов карельские города Петрозаводск и Сортавала, планируют запустить в ближайшие два года. Об этом ТАСС сообщил глава республики Артур Парфенчиков в кулуарах XVIII съезда партии "Единая Россия".

22 декабря "Ласточку" запустят между Санкт-Петербургом и станцией Маткаселькя, находящейся в нескольких километрах от популярного у туристов горного парка "Рускеала".

"РЖД озвучивались планы посмотреть формат Санкт- Петербург - Маткаселькя, а потом дальше сделать "Ласточку" (по маршруту) Сортавала - Петрозаводск. Это достаточно реально, это ближайшие два года", - сказал Парфенчиков. По его словам, также обсуждается возможность запуска туристических поездов в город Кемь, через который гости Карелии отправляются на Соловки.

Приграничный город Сортавала основан в 1632 году, в нем проживают более 18 тыс. человек. Он находится на берегу Ладожского озера рядом с Валаамским монастырем, горным парком "Рускеала" и границей с Финляндией. На территории города, который в разное время входил в состав Швеции и Финляндии, расположено более 200 домов-памятников.

В Карелии, по данным региональных властей, находятся более 4 тыс. уникальных памятников истории и культуры, природных памятников, известных исторических мест. Власти ожидают к 2020 году увеличения турпотока до 1 млн человек. По итогам 2017 года регион посетили 780 тыс. организованных туристов.