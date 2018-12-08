{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XVIII съезд "Единой России"

"Ласточку" между Петрозаводском и Сортавалой планируют запустить в ближайшие два года

Глава Карелии Артур Парфенчиков также добавил, что обсуждается возможность запуска туристических поездов в город Кемь, через который гости республики отправляются на Соловки

ТАСС, 8 декабря. Скоростной поезд "Ласточка", который свяжет популярные у туристов карельские города Петрозаводск и Сортавала, планируют запустить в ближайшие два года. Об этом ТАСС сообщил глава республики Артур Парфенчиков в кулуарах XVIII съезда партии "Единая Россия".

22 декабря "Ласточку" запустят между Санкт-Петербургом и станцией Маткаселькя, находящейся в нескольких километрах от популярного у туристов горного парка "Рускеала".

"РЖД озвучивались планы посмотреть формат Санкт- Петербург - Маткаселькя, а потом дальше сделать "Ласточку" (по маршруту) Сортавала - Петрозаводск. Это достаточно реально, это ближайшие два года", - сказал Парфенчиков. По его словам, также обсуждается возможность запуска туристических поездов в город Кемь, через который гости Карелии отправляются на Соловки.

Приграничный город Сортавала основан в 1632 году, в нем проживают более 18 тыс. человек. Он находится на берегу Ладожского озера рядом с Валаамским монастырем, горным парком "Рускеала" и границей с Финляндией. На территории города, который в разное время входил в состав Швеции и Финляндии, расположено более 200 домов-памятников.

В Карелии, по данным региональных властей, находятся более 4 тыс. уникальных памятников истории и культуры, природных памятников, известных исторических мест. Власти ожидают к 2020 году увеличения турпотока до 1 млн человек. По итогам 2017 года регион посетили 780 тыс. организованных туристов.

Теги
Парфенчиков, Артур ОлеговичРоссияКарелияXVIII съезд "Единой России"
XVIII съезд "Единой России"
Глава комитета Думы по образованию заявил, что наука в России недофинансирована
Также, по словам Вячеслава Никонова, аспирантура в настоящее время является "уделом фанатиков"
Читать полностью