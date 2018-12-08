Глава РАН: решение по научной аспирантуре должно быть принято в ближайшие месяцы

СТОКГОЛЬМ, 8 декабря. /ТАСС/. Решение о возвращении научной аспирантуры может быть принято в течение ближайших нескольких месяцев. Об этом ТАСС сообщил в субботу глава РАН Александр Сергеев, принимающий участие в неделе Нобелевских торжеств в Стокгольме по приглашению Нобелевского лауреата по физике Жерара Муру.

"Общее понимание того, что мы должны возвращаться к научной аспирантуре, есть. Сроков мы пока не называем, но я думаю, что в течение ближайших месяцев такое решение должно быть принято", - отметил он.

Система аспирантуры должна измениться за счет сокращения числа читаемых лекций и введения обязательного написания научной работы по итогам обучения. "Все в один голос согласны с тем, что то, что сделано в 2012 году - закон о высшем образовании и перевод аспирантуры в третью ступень высшего образования - было ошибкой. Закон пока действует. Сейчас идея заключается в том, что можно сделать аспирантуру действительно научной в рамках изменения государственно-образовательных стандартов", - пояснил Сергеев.

"Если человек поступает в аспирантуру, то требование - представить кандидатскую диссертацию, требование ГОСТа. По-видимому, мы пойдем по этому пути, но после того, как будет принят новый закон о науке - через год-два. Сейчас он будет здорово переформатирован, там будет присутствовать реформа аспирантуры. В ближайшее время в отношении аспирантуры будут изменены ГОСТы и введены требования обязательной научной работы", - добавил он.

Научная аспирантура

Ранее Минобрнауки РФ предложило ввести гранты на обучение в так называемой научной аспирантуре, предоставляемые на конкурсной основе. Заявку на обучение в научной аспирантуре должны подавать совместно аспирант и его научный руководитель, а обучение должно завершаться защитой диссертации. Стипендия учащихся при этом составит 100% от средней зарплаты в РФ, то есть 39-40 тыс. рублей. Эти меры, как считают в министерстве, могли бы решить проблему низкого числа защищенных диссертаций на соискание степени кандидата наук.

В аспирантурах университетов и академических институтов России обучаются около 90 тыс. человек. При этом из заявленных диссертационных работ они защищают 12%, что считается достаточно низким показателем. Согласно нацпроекту "Наука", число аспирантов, успешно защитивших диссертационную работу и выбравших карьеру исследователя или преподавателя, к 2024 году должно вырасти не менее чем в 1,25 раза. Не менее чем в 2,1 раза планируется увеличить долю аспирантов, представивших к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук.