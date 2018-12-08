Москалькова: Людмила Алексеева была защитницей прав человека в "исконном смысле"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Людмила Алексеева, скончавшаяся в субботу в Москве в возрасте 91 года, была правозащитницей "в самом прямом, исконном смысле этого слова", считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Ушла из жизни Людмила Михайловна Алексеева. Она была настоящим защитником прав человека. В самом прямом, исконном смысле этого слова, человеком, призывающим своих соотечественников к милосердию и справедливости", - сказала Москалькова, чьи слова приводит ее пресс-служба.

Омбудсмен призвала гражданское общество России сохранить память об Алексеевой. "Пусть гражданское общество России, ради которого она жила и работала, навсегда сохранит память о человеке, который всю свою жизнь посвятил служению ему", - сказала Москалькова.

О кончине Алексеевой в субботу сообщил Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), в состав которого входила правозащитница. Она также возглавляла Московскую Хельсинкскую группу.

Алексеева родилась 20 июля 1927 года. В 1950 году окончила исторический факультет Московского государственного университета, работала преподавателем истории, редактором в издательстве "Наука", была сотрудником Института научной информации по общественным наукам Академии наук СССР. Правозащитной деятельностью Алексеева занималась с 1966 года, в 1977 году была вынуждена эмигрировать из Советского Союза и поселилась в США. Вернулась в Россию в 1993 году, в 1996-м возглавила Московскую Хельсинкскую группу, а в 2002-м вошла в состав Комиссии по правам человека при президенте России, которая в 2004 году была преобразована в СПЧ.