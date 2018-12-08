Глава Минздрава рассказала о природе чувства счастья

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Способность быть счастливым заложена в каждом человеке генетически, рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на сессии в рамках Общероссийского гражданского форума.

"Счастье это состояние генетически закрепленное, которое живет в мозге каждого конкретного человека", - сказала она.

По словам министра здравоохранения РФ, этот механизм включается либо, когда человек реализует то, что человек задумал, либо, когда окружающая его реальность совпадает с его представлениями о счастье. "Суть заключается в том, что когда человек либо созидает то, что у него находится в мозге, и материализует свои же некие мысли и фантазии - вот тогда он счастлив. Либо, когда при стечении каких-то обстоятельств, когда он видит вне себя картинку, это полностью конгруэнтно соответствует его внутренней программе счастья", - пояснила Скворцова.

При этом единого сценария быть счастливым не существует. "У каждого человека это возникает в разных преходящих ситуациях", - добавила она.