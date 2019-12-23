"Разрешить себе не успеть": психологи о том, как правильно провести новогодние праздники

Многие люди намечают на зимние праздники столько дел, сколько в обычной жизни не реализовали бы и за месяц.

В реальности же оказывается трудно выполнить даже половину. Вместо запланированных культурных походов или встреч с близкими — домашняя суета. Вместо чтения давно отложенных книг — беготня по магазинам, ремонт в квартире или дни напролет перед телевизором и компьютером. Результат — чувство неудовлетворенности и недовольства собой за бесцельно или недостаточно ярко проведенное время после окончания каникул.

Психологи Михаил Хорс и Александр Колмановский рассказывают о приемах, которые помогут почувствовать после праздников радость, а не угрызения совести.

Большие надежды

Клинический психолог Михаил Хорс считает, что неприятных чувств можно избежать, если постараться изменить слишком категоричное и требовательное отношение к жизни в общем и к себе в частности.

"Люди часто винят себя, что провели долгожданный маленький отпуск, как они говорят, бездарно. Чувство вины возникает от того, что человек отрицает случившуюся с ним ситуацию. Говорит себе: "Этого не должно было произойти, должно было быть по-другому". А отрицает от уверенности, что все должно быть по его правилам, только так, как он хочет, а если так не получается, считает это неудачей. Это называется абсолютизированная оценка".

Михаил Хорс рассказывает, что обычно люди не могут внятно ответить на вопрос о том, почему же отступление от их планов — это плохо. Но все равно продолжают мучиться чувством вины, которая, как любая отрицательная эмоция, забирает ресурсы, необходимые для того, чтобы менять жизнь в лучшую сторону.

"Важно перед праздничными днями просто разрешить себе не успеть что-то из своего списка дел. Даже вот так, "бездарно", провести время. Сказать: да, я не идеальный человек, я постараюсь провести это время качественно, но если не получится — то так тоже бывает, ничего страшного".

Сначала наденьте маску на себя

Ситуация, в которой надо успеть тысячу дел, а еще приготовить новогодний ужин, в большей мере касается российских женщин. Детские елки, походы по магазинам, целый день возле кухонного "мартена" забирают много сил, энергии на то, чтобы самой подготовиться к праздничной ночи, уже не остается.