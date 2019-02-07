Губернатор Владимирской области поручил запретить ввоз отходов из других регионов

ВЛАДИМИР, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Владимирской области намерены запретить ввоз мусора из других регионов на полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО) региона. Губернатор области Владимир Сипягин распорядился исключить такую возможность из территориальной схемы обращения с отходами, сообщается на сайте администрации региона.

Ранее администрация области перенесла срок перехода на новую систему обращения с отходами на 1 января 2020 года, чтобы до 1 марта 2019 года утвердить план по работе с региональным оператором. Власти также поставили задачу доработать территориальную схему, которая сейчас предусматривает ввоз мусора из соседних регионов. 2 февраля члены экологического совета при губернаторе рекомендовали полностью исключить из схемы возможность ввоза ТКО из Москвы и Московской области.

"В новую территориальную схему по распоряжению губернатора Владимира Сипягина не будет включен ввоз на территорию Владимирской области мусора из других регионов", - говорится в сообщении.

Согласно принятой в 2016 году территориальной схеме при условии заключения межрегионального соглашения до 2019 года был возможен ежегодный ввоз из соседних регионов до 50 тыс. тонн отходов в Петушинский район, а в период с 2019 по 2026 годы - до 150 тыс. тонн отходов в Петушинский, Киржачский и Александровский районы. По данным администрации, межрегиональные соглашения не были заключены.

Ежегодно на территории Владимирской области образуется около 500 тыс. тонн ТКО. По данным регионального управления Росприроднадзора, сегодня вместимость трех из 11 зарегистрированных объектов размещения отходов практически исчерпана.

В России 1 января начался переход на новую систему обращения с ТКО, в ее рамках контроль над рынком обращения с отходами перейдет от множества разрозненных компаний к крупным региональным операторам, которые были отобраны по конкурсу. Новая система работает в 69 российских регионов.