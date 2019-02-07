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Кабмин готовит законопроект об обязательной защите диссертаций в аспирантуре

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что на данный момент уже готовится соответствующая нормативно-правовая база

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ готовит законопроект о возврате защиты научных работ по окончанию аспирантуры. Об этом сообщила сегодня ТАСС вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Решение об этом будет принято. На данный момент уже готовится соответствующая нормативно-правовая база", - сказала вице-премьер.

Ранее вице-президент РАН Алексей Хохлов отмечал, что защита диссертации и присуждение ученого звания должны стать критерием успешного окончания аспирантуры, что соответствует ведущим мировым практикам.

О необходимости возвращения обязательной защиты диссертаций аспирантами говорила и экс-министр образования и науки Ольга Васильева (ныне министр просвещения) в сентябре 2017 года на Восточном экономическом форуме. Одновременно с этим она предлагала увеличить срок обучения в аспирантуре с 3-х или 4-х лет (в зависимости от формы обучения) до пяти лет.

В сентябре 2018 года замглавы Минобрнауки Марина Боровская сообщила, что сейчас успешно защищают диссертационную работу только 12% аспирантов университетов и академических институтов, что является недопустимо низким показателем.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияВасильева, Ольга Юрьевна
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