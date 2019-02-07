Прокуратура проверит факт отключения света в онкодиспансере Владикавказа во время операций

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 февраля. /ТАСС/. Прокуратура по Северной Осетии назначила в четверг проверку после отключения электроэнергии во время проведения операций в республиканском онкологическом диспансере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Прокуратурой назначена в четверг проверка по факту отключения электроэнергии в среду в республиканском онкологическом диспансере. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц медучреждения, а также сетевой организации", - сказал собеседник агентства.

Как рассказал ТАСС главный врач диспансера Асланбек Бесаев, электроэнергия была отключена на 1,5 часа. В это время в медучреждении сработали резервные аккумуляторы. "По счастливой случайности ЧП произошло в то время, когда операции завершились или были на стадии завершения. Никто из пациентов не пострадал", - сказал Бесаев.

Из-за отключения в онкодиспансере вышел из строя дорогостоящий магнитно-резонансный томограф. На его ремонт требуется около 3 млн рублей.