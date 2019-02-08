МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил российских ученых с профессиональным праздником - Днем российской науки. Поздравительная телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства.

"Научная мысль всегда была символом движения вперед, а от успехов ученых напрямую зависел престиж страны, - говорится в телеграмме. - Со времен основателя Российской академии наук Петра Великого и до наших дней государство понимало важность развития науки, создавало для этого все необходимые условия". "Мы по праву гордимся достижениями наших ученых, открытиями, которые изменили мир, повлияли на ход истории всего человечества", - подчеркнул премьер.

Он отметил силу российских научных традиций и их важность для развития отечественной экономики. "Преемственность научных школ - одно из ключевых условий для того, чтобы совершить рывок в будущее, войти в топ-5 ведущих экономик мира. Здесь мы должны использовать все возможности, в том числе в рамках национального проекта "Наука", - подчеркнул премьер, добавив, что все это сделает российскую экономику более эффективной.

Медведев пообещал, что Россия и дальше будет поддерживать ученых, ведь за каждым открытием и научным проектом стоят талантливые специалисты в самых разных областях, которые способны изменить жизнь людей к лучшему.

День российской науки отмечается ежегодно 8 февраля с 2000 года. Он был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 7 июня 1999 г. в ознаменование 275-летия со дня создания в России национальной Академии наук. В рамках празднования проводятся научные конференции и семинары, встречи с учеными, различные выставки. С 2009 года ко Дню российской науки приурочено торжественное вручение премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых.