Полуфинал конкурса "Лидеры России" стартовал в Петербурге с тестирования участников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Региональный полуфинал конкурса управленцев "Лидеры России" начался в Санкт-Петербурге в пятницу с контрольного тестирования участников. Как сообщили ТАСС в пресс-офисе конкурса, по его итогам будет сформирован окончательный список полуфиналистов.

"Все участники проходят контрольное тестирование для того, чтобы подтвердить те результаты, которые они показали на дистанционном этапе. В нем принимают участие 432 человека. Те участники, которые смогут подтвердить свои результаты, официально проходят в полуфинал и примут участие в оценочных мероприятиях, которые начинаются завтра", - сказали в пресс-офисе.

Компьютерное тестирование будет проходить в течение всего дня в пятницу, его результаты будут обнародованы в субботу. По данным организаторов, из всех приглашенных на региональный полуфинал конкурсантов Санкт-Петербург представляют 311 участников, Калининградскую область - 23, Вологодскую область - 22, Мурманскую область - 18, Ленинградскую область - 15, Архангельскую область - 12, Новгородскую область - 11, Карелию - семь, Коми - пять, Псковскую область - четыре, Ненецкий автономный округ - три. Также в полуфинал приглашен один гражданин Украины.

Торжественная церемония открытия полуфинала состоится 9 февраля. Ожидается, что в церемонии примут участие наставники конкурса министр транспорта РФ Евгений Дитрих и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александр Гуцан и руководитель конкурса, гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Планируется, что оценочные мероприятия полуфинала будут проводиться в течение двух дней, 9 и 10 февраля, результаты будут объявлены 11 февраля. Кроме того, в программе запланированы мастер-классы и мероприятия, предполагающие совместную активность конкурсантов.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, двое стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе. В очные полуфиналы конкурса вышло около 3,3 тыс. человек.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана в мае текущего года для развития одноименной платформы.

Успешный опыт конкурса "Лидера России" было решено перенести на городской уровень в Санкт-Петербурге с целью расширения практики создания социальных лифтов. В феврале Беглов сообщил, что в городе будет проводиться свой управленческий кадровый конкурс.