ОНФ подготовил поправки в законопроект о паллиативной помощи

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) представят поправки ко второму чтению в законопроект о паллиативной помощи на парламентских слушаниях в понедельник, 11 февраля, сообщил в пятницу ТАСС член центрального штаба ОНФ, депутат Николай Говорин.

Проект о паллиативной помощи был принят в первом чтении 16 января и вносит поправки в действующий закон "Об основах охраны здоровья".

"В понедельник состоятся парламентские слушания по этому вопросу, и мы будем представлять наши поправки ко второму чтению", - сказал Говорин.

Он также отметил, что второе чтение законопроекта может пройти в конце февраля - начале марта.

Основные предложения

"Предложения ОНФ ко второму чтению направлены на повышение гарантии права граждан на паллиативную помощь, закрепление права граждан на получение паллиативной помощи на дому. И не только при вызове медицинских работников, но и в рамках работы выездных социальных служб", - сказал сопредседатель центрального штаба Народного фронта Леонид Рошаль в ходе совещания ОНФ по вопросам паллиативной помощи.

Кроме этого, эксперты Народного фронта считают, что граждане должны получать помощь "в любом субъекте РФ, вне зависимости от регистрации", отметил он. Еще одна инициатива связана с упрощением порядка оформления добровольного информированного согласия на получение или отказ от получения помощи, подчеркнул сопредседатель центрального штаба ОНФ.

Также Народный фронт предлагает расширить понятие паллиативной помощи, чтобы оно отвечало принципам Всемирной организации здравоохранения, уточнил Рошаль.

Комплексный подход

"Мы должны говорить о паллиативной помощи как о комплексе медицинских и социальных мероприятий, направленных на улучшение качества жизни человека", - заявила в ходе совещания член центрального штаба ОНФ, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер.

Она подчеркнула, что паллиативная помощь должна, кроме обезболивания, включать в себя социальную, психологическую, духовную и юридическую поддержку. При этом она отметила, что, помимо непосредственно больного, помощь должна быть направлена на его родных и близких.

По словам Федермессер, в настоящий момент в России около 1,3 млн человек нуждаются в паллиативной помощи.