Мэрия Москвы получила заявку на проведение марша памяти Немцова 24 февраля

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Заявка на проведение марша в память политика Бориса Немцова 24 февраля в Москве поступила в столичную мэрию, власти рассмотрят ее в течение трех дней. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

"Заявка поступила [на мероприятие численностью] до 30 тыс. человек на 24 февраля, 3 дня на рассмотрение", - сообщили в департаменте.

По данным департамента, заявленная тема - марш в память Немцова. Организаторы запросили площадки на Бульварном кольце и проспекте Академика Сахарова.

Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.