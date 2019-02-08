Около 300 волонтеров будут задействованы в работе инвестфорума в Сочи

СОЧИ, 8 февраля. /ТАСС/. Около 300 волонтеров из двух вузов Сочи будут задействованы во время работы Российского инвестиционного форума, в частности, при аккредитации участников и во время спортивной программы, сообщила ТАСС руководитель волонтерского движения Сочинского филиала Российского университета Дружбы народов Юлия Ковалишина.

"У нас в этот раз будет участвовать 100 человек от РУДН, с первого по четвертый курс по всем направлениям. Они будут на таких функциях как транспорт, аккредитация, формирование и выдача портфелей и на забеге во время спортивной программы. Они все прошли тестирование, сейчас готовятся к выходу на 12-часовые смены. Почти у всех ребят есть опыт работы на предыдущих форумах", - сказала Ковалишина.

В пресс-службе Сочинского государственного университета ТАСС сообщили, что практически все студенты вуза имеют волонтерский опыт. "Планируется, что 200 студентов-волонтеров СГУ будут задействованы на форуме с разных курсов пяти факультетов и колледжа. Они будут работать в основном на двух объектах - аэропорт и медиацентр, оказывать помощь в навигации. В этот раз организаторы отдавали предпочтение волонтерам с опытом работы и хорошим знанием английского языка", - отметили в пресс-службе вуза.

Как уточнили ТАСС в Центре развития волонтерства города Сочи, в прошлом году в Российском инвестиционном форуме участвовали 250 волонтеров.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.