Участники молодежного фестиваля KatadZe.РКВ в КЧР представили стратегию развития курорта

ЧЕРКЕССК, 9 февраля. /ТАСС/. Участники Пятого молодежного горнолыжного фестиваля KatadZe.РКВ, завершившегося в субботу в Карачаево-Черкесии, предложили открыть факультет курортологии в Карачаево-Черкесском государственном университете и представили свое видение стратегии развития территории. Об этом ТАСС рассказали в оргкомитете фестиваля.

"Студенты Уральского федерального университета из Екатеринбурга (УрФУ) разработали стратегию развития территории и предложили создать ассоциацию туризма Домбая, открыть факультет курортологии, реабилитационный центр, а также провести информационную кампанию по формированию позитивного имиджа курорта в стране", - рассказала ТАСС представитель оргкомитета Екатерина Агафонова.

Стратегии и проекты

Свои стратегии и проекты развития курортной территории студенты представили на заключительном дне форсайт-сессии по развитию туризма в России на примере курорта Домбай, которая проходила в рамках фестиваля.

"Мы планируем создать Ассоциацию туризма Домбая, в которую будут входить Карачаево-Черкесский государственный университет (КЧГУ), предприниматели. Представители Ассоциации обратятся в Министерство здравоохранения с идеей создать реабилитационный центр, который будет привлекать туристов", - сказала студентка УрФУ Юлия Чувашова.

По ее словам, если удастся получить финансирование на создание реабилитационного центра, то в КЧГУ можно было бы открыть факультет курортологии для подготовки специалистов для этого центра. "Создание такого центра позволит увеличить турпоток, даст импульс малому бизнесу и будет способствовать развитию горнолыжного курорта", - считает Чувашова.

Также студенты УрФУ, ВШЭ и КЧГУ предложили в том числе открыть на Домбае "Парк Советского периода" и создать на Домбае территорию опережающего социально-экономического развития.

О фестивале

Молодежный горнолыжный фестиваль "KatadZe.РКВ" прошел на Домбае с 3 по 9 февраля уже в пятый раз. Он собрал около 400 молодых людей из Екатеринбурга, Москвы, Ижевска, Калининграда, Казани, Санкт-Петербурга, Карачаево-Черкесии, а также иностранных студентов из стран Латинской Америки, Киргизии и Казахстана, обучающихся в российских вузах.

Студенческий фестиваль организован клубом-туроператором активного образа жизни "KatadZe" и проводится при поддержке Министерства туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесии, а также Уральского федерального университета (Екатеринбург), где клуб получил свое начало в 2016 году с целью вовлечения студентов в активный образ жизни.