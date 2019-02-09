Адвокат задержанного аспиранта МГУ заявила, что МВД вновь попросит его ареста

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Столичная полиция попросит Головинский суд Москвы избрать арест в отношении аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, подозреваемого в поджоге офиса "Единой России" в январе 2018 года. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Светлана Сидоркина.

"Следователи сегодня после следственных действий с моим подзащитным намерены выйти в Головинский районный суд с ходатайством об избрании Азату Мифтахову меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она, уточнив, что заседание планируется на 14:00 мск.

Мифтахову инкриминируется ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору"), все подозрения в причастности к совершению этого преступления он отвергает. Речь идет об уголовном деле, которое было возбуждено год назад по статье "Вандализм" и позднее переквалифицировано на статью "Хулиганство". Фигуранты этого дела Елена Горбань и Алексей Кобаидзе находятся под подпиской о невыезде, им вменяют поджог офиса "Единой России" в районе Ховрино 31 января 2018 года. Всем фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

Задержание

25-летний Мифтахов и пять студентов МГУ были задержаны 1 февраля по подозрению в причастности к изготовлению взрывного устройства. Все они являются членами анархистской организации. Позднее правоохранительные органы отпустили студентов, оставив их в статусе свидетелей, а аспиранту назначили проведение следственных действий, оставив его в ИВС. Позже Балашихинский городской суд Московской области отказался арестовать студента, удовлетворил ходатайство прокурора и на трое суток продлил ему срок задержания, подмосковная полиция отпустила Мифтахова без избрания меры пресечения.

Вскоре он был снова задержан и допрошен в статусе подозреваемого по делу о хулиганстве.

Мифтахов приехал на учебу в Москву из Татарстана. При задержании он признался сотрудникам правоохранительных органов, что в сентябре прошлого года несколько раз испытывал самодельное взрывное устройство в парке университета. Однако позднее адвокат аспиранта опровергла признание им вины, отметив, что "никаких признательных показаний Мифтахова в деле нет". Во время его задержания в квартире был обнаружен арсенал оружия, следы взрывчатки и анархистская литература.

В январе прошлого года на Владимирской улице в Балашихе было обнаружено взрывное устройство. По данным источника из силовых структур, по предварительной информации, взрывчатку изготовил задержанный аспирант. В материалах следствия указывается, что следы ДНК Мифтахова были обнаружены на взрывном устройстве, сам он это отрицает.