В лондонском зоопарке погибла самка исчезающих суматранских тигров

ЛОНДОН, 9 февраля. /ТАСС/. Тигрица по имени Мелати, относящаяся к исчезающему виду суматранских тигров, погибла в пятницу в британской столице в результате неудачной попытки спаривания с новым партнером. Об этом сообщило Зоологическое общество Лондона, являющееся администратором главного столичного зоопарка.

"Все в лондонском зоопарке потрясены потерей Мелати, и мы убиты горем от такого поворота событий", - сказано в сообщении, размещенном на сайте общества.

Трагедия произошла при попытке свести 10-летнюю Мелати с семилетним тигром по кличке Асим, которого за 10 дней до трагического свидания привезли в Лондон для спаривания из одного из сафари-парков Дании. Работники зоопарка утверждают, что Асим является "уверенным в себе и ласковым" самцом, который ранее проявлял самые нежные чувства к тигрицам. С Мелати, которая в прежние годы произвела на свет семерых тигрят от самца по имени Джей-Джей, его познакомили заранее, поместив в соседний с самкой вольер. Когда сотрудники заметили "очевидные позитивные признаки" в отношениях между тигром и тигрицей, они открыли дверь между вольерами, хотя и осознавали высокую степень риска, которая всегда существует при сведении вместе двух особей.

Асим и Мелати подошли друг к другу и какое-то время вели себя нормально, но затем их отношения приобрели агрессивный характер. После этого служащие зоопарка немедленно прибегли к отвлекающим действиям - шумовым эффектам и световым вспышкам, чтобы разнять сцепившихся животных, однако Асим к этому времени уже одолел Мелати. Самку в конце концов удалось перенести в отдельный вольер, но там ветеринары лишь констатировали ее смерть.

Суматранский тигр - самый маленький из тигриных подвидов, являющийся эндемиком индонезийского острова Суматра. Если в 1970-е годы в дикой природе проживало порядка 1 тыс. особей этого подвида, то в настоящий момент их число сократилось всего до трех сотен.