В Петербурге открылся полуфинал конкурса "Лидеры России" по СЗФО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Церемония открытия полуфинала конкурса "Лидеры России" по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) прошла в субботу в Санкт-Петербурге.

"Искренне хочу поприветствовать вас в Санкт-Петербурге на конкурсе полуфинала. Итоги первого конкурса [в прошлом году] показали большую заинтересованность участников, готовность к общению и получению новых знаний от опытных управленцев - наставников конкурса. Первый конкурс также доказал, что профессиональные управленческие кадры востребованы в нашей стране", - сказал, открывая полуфинал, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан.

В этом году в полуфинал от всех 11 субъектов округа вышли 432 человека. Наибольшее число участников представляют Петербург - от него участвуют 311 человек, вторым по числу конкурсантов идет самый западный регион России - Калининградская область, от которой участвуют 23 человека. Наименьшее число участников в полуфинал вышли от самого малонаселенного региона РФ - Ненецкий автономный округ представляют три человека. Один из участников полуфинала представляет РФ Украину.

В церемонии также приняли участие председатель конкурса, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров и наставники конкурса председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Калининградской области конкурса Антон Алиханов и глава Новгородской области Андрей Никитин.

В субботу полуфиналисты пройдут компьютерное тестирование. Финалистов конкурса определят 11 февраля.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя, 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе, в очные полуфиналы конкурса вышло около 3,3 тыс. человек.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана в мае текущего года для развития одноименной платформы.