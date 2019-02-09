В Калининграде прошел средневековый праздник "Длинной колбасы"

КАЛИНИНГРАД, 9 февраля. /ТАСС/. Представители трех крупных производителей колбас Калининградской области и их коллеги из Литвы представили продукцию на возрожденном средневековом празднике "Длинной колбасы" в Калининграде. Для гостей торжества приготовили около трех т более 50 видов колбасных изделий по традиционным рецептам разных стран. Вкусный праздник на территории Музея Мирового океана (ММО) сопровождало костюмированное шествие и представление "Сказки старого города", сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Первые упоминания об этом празднике относятся к 1520 году. Попытка его возрождения была предпринята одной из местных компаний в 2007 году. В 2013 году праздник был воссоздан совместными усилиями мастеров-кулинаров и Музея Мирового океана, с тех пор он проводится ежегодно.

"В этом году праздник поменял формат, раньше "Длинную колбасу" для торжества готовило только одно предприятие, сегодня в празднике участвуют три калининградские мясоперерабатывающие компании и команда "Викширис" из Литвы, обладатель титула "Кулинарное наследие Литвы". Представлены более 50 видов разных колбас, приготовленных по армянским, ирландским, скандинавским, немецким рецептам. Литовские гости привезли около 20 сортов традиционных колбас из своей страны", - рассказала ТАСС представитель пресс-службы Музея Мирового океана, традиционно проводящего праздник, Инесса Зайковская.

Длинная колбаса

Торжество открылось традиционным шествием, которое возглавила сказочная Королева праздника, проехавшая по территории ММО в карете со свитой. Следом в стилизованных средневековых костюмах прошли мастера колбасных дел и хлебопеки, которые несли трехметровый батон хлеба и колбасу на шестах, блюдах и на носилках. В прежние годы единственный участник шествия представлял гостям связки колбасок длиной до 330 м и весом в свыше 300 кг.

В 2018 году к празднику был приготовлен батон колбасы длиной 3 м 10 см и весом 135 кг. "Если сложить в одну всю колбасу, которую пронесли участники шествия сегодня, она получится длиннее, но в этом году мы не ставили перед собой задачу измерить длину, возможно в будущем, организуем такой конкурс", - сказал представитель организаторов.

"Всего для гостей праздника приготовили около трех т разных колбас", - сказал ТАСС заместитель директора ММО Алексей Буданов, заметив, что в торжестве, которое продолжится до вечера, уже приняли участие порядка 5 тыс. человек. Компании сделали вкусные подарки учреждениям, оказывающим помощь детям.

От средневековья до современности

В Кенигсберге (ныне Калининград) праздник "Длинной колбасы" был частью новогодних гуляний и отмечался в январе. В 1520 году городские мясники впервые прошествовали по городу, неся колбасу длиной 41 локоть (примерно 16 м). С каждым годом главное угощение становилось все больше. В 1601 году мясники города изготовили колбасу длиной в 1005 локтей и весом более 401 кг. Деликатесом угощали вельмож и простолюдинов.

В 2007 году современные мастера приготовили 392-метровую колбасу по старинному местному рецепту.

В 2013 году праздник приурочили к открытию Музеем Мирового океана выставки "Что могут короли", посвященной истории Пруссии с 1701 по 1918 годы и королевской династии Гогенцоллернов. Тогда приготовили колбасу длиной более 200 м, а в торжестве приняли участие более 3 тыс. человек.

Теперь этот праздник проходит ежегодно в начале февраля - между рождественскими праздниками и Масленицей. В областном правительстве отмечают, что "День длинной колбасы" стал одним из наиболее заметных событий в регионе с точки зрения развития событийного туризма.