Участники полуфинала "Лидеров России" в СЗФО предлагают соцпроекты в спорте и медицине

При этом, отметил собеседник агентства, грамотный менеджер совсем не обязан сам играть в регби, чтобы управлять командой. "Я сам с регби никак не связан - играл раньше в футбол. Я понаблюдал за тренировками ребят - они меня сразу вынесут с поля, но процесс очень интересный и захватывающий", - добавил Бабенко.

Он напомнил, что с недавнего времени регби стал олимпийским видом спорта. Задачи, по его словам, стоят самые серьезные - для игроков уже обустраивают базу и нашли спонсоров.

"Когда появилось задание "Сердце лидера", я рассматривал разные варианты и остановился на детском и юношеском спорте. Затем я стал сотрудничать с одним из наставников конкурса - губернатором Нижегородской области [Глебом Никитиным], мы с ним обсуждали этот проект, и от него я получил посыл по поводу регби. Он сказал, есть интересная задача, команда, но нужен общественник, активный управленец", - сказал Бабенко.

Как сообщил ТАСС участвующий в конкурсе руководитель нефтехимического предприятия "Норкем" Борис Бабенко, он намерен заняться популяризацией регби среди детей. При этом реализовать проект он планирует в Нижегородской области, хотя в "Лидерах России" участвует от Санкт-Петербурга.

В отличие от первого конкурса, который прошел в 2017-2018 годах, в этот раз участникам помимо тестовых задач необходимо выполнить задание "Сердце лидера" - разработать социальный проект. Как отмечают организаторы, в случае его невыполнения конкурсантам грозит дисквалификация.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Участники полуфинала конкурса управленцев "Лидеры России" в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) предлагают реализовать социальные проекты по развитию детского и юношеского спорта, ядерной медицины и профориентации для детей. Об этом они рассказали корреспонденту ТАСС на площадке полуфинала конкурса, которая торжественно открылась в субботу в Санкт-Петербурге.

Ядерная медицина и ветераны

Другой проект намерен реализовать руководитель НИИЭФА им. Д. В. Ефремова из поселка Металлострой в Санкт-Петербурге Алексей Ванин. Он предлагает сделать доступной ядерную медицину в районных поликлиниках, параллельно решив государственную задачу по переориентации оборонного предприятия на производство гражданской продукции.

"Проект здесь законодательного уровня - я активно общаюсь с местной властью, с руководством района, а дальше цель - депутаты Заксобрания Петербурга и Государственной думы. То, о чем я говорю, - нам необходимо простимулировать муниципальные больницы, муниципальные власти и частные клиники покупать российскую продукцию", - сказал Ванин.

Он добавил, что его производство способно выпускать ряд высокотехнологичных медицинских приборов, например, для стерилизации инструментов или лазерной терапии, однако пока на них нет должного спроса. По его словам, в случае успеха проект поможет решить сразу несколько проблем - позволит врачам оказывать высококвалифицированную помощь в районных поликлиниках, стимулирует оборонную промышленность на выпуск необходимой медицинской техники, а также даст работу сотням инженеров, которые будут заняты на их производстве.

Однако Ванин не остановился на одном проекте - на своем предприятии он уже реализовал социальный проект для молодежи и по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда: они проводят совместные акции по увековечиванию памяти погибших в войну, общаются и перенимают традиции.

На одном языке

Еще одна участница конкурса - предприниматель из Вологодской области Марина Липатникова - намерена реализовать образовательный проект "Три поколения", который, по ее словам, поможет общаться на одном языке молодежи и людям старшего возраста. При участии профессиональных психологов она разработала специальную программу, где в форме игры дети получают возможность сориентироваться в будущей профессии еще в школе, а их родители, а также бабушки и дедушки учатся общаться с детьми на одном языке - разбираться в современных гаджетах, профессиях и направлениях деятельности.

"Мы пришли к этому случайно - разрабатывали игру по профориентации для детей, и в школе с ними сели играть их старшие родственники. Оказалось, что именно этого им не хватает - возможности пообщаться с детьми в интерактивном режиме", - рассказала Липатникова.

Она добавила, что уверена в успехе своего проекта. "Мой проект - он не вырос просто так, он связан с моей деятельностью. У меня есть цель сделать хороший профориентационный продукт, который будет востребован в России", - сказала собеседница агентства.

При этом все участники полуфинала "Лидеров России" в СЗФО, опрошенные ТАСС, сообщили, что не намерены отказываться от своих социальных проектов вне зависимости от результатов, которых они добьются в рамках конкурса.

Социальная необходимость

Как рассказал ТАСС руководитель конкурса, генеральный директор автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, новое задание "Сердце лидера" не только позволяет стимулировать людей заниматься социальной работой, но и еще раз доказывает неравнодушие участников.

"Честно говоря, я рад тому, что у участников все время появляются какие-то новые идеи, они очень креативно, творчески подходят к выполнению этого задания. При этом самое главное не в том, новые или старые эти идеи, а в том, что чувствуется неравнодушие", - сказал он.

Комиссаров отметил, что социальная направленность задания помогает распространить ценности конкурса даже на тех людей, кто в нем не участвует. "Очень важно, чтобы в результате конкурса "Лидеры России" не только каждый из участников стал лучше, сильнее, успешнее, увереннее, но и чтобы вокруг них люди становились такими же", - добавил собеседник агентства.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России"- флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Проект реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина.

В конкурсе 2018-2019 годов в заочном этапе получили возможность принять участие более 91 тыс. человек, в очные полуфиналы конкурса вышли около 3,3 тыс. человек. В Северо-Западном федеральном округе в нем принимают участие более 300 человек. Имена вышедших в финал объявят 11 февраля.